Argentijnse lithiumrijkdom leidt tot controverse

De mijnbouw van lithium leidt tot controverse in Argentinië, een land met een van de grootste reserves ter wereld. Lithium is een belangrijk mineraal voor de transitie naar schone energie.

De intense witte zoutvlakten doorbreken de dorre eentonigheid van de Puna in het noordwesten van Argentinië. Het beeld lijkt op een ansichtkaart met een maanlandschap. Onder de oppervlakte bevinden zich grote lithiumreserves.

De controverse over de lithiummijnbouw gaat niet alleen over de milieu-impact, maar ook over de vraag of de lokale bevolking in de regio, 4.000 meter boven zeeniveau, er werkelijk baat bij heeft.

