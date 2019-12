Netanyahu blijft nr 1 van de Likud

Netanyahu blijft dus leider van de Likud. Gisteren versloeg hij Gideon Sa’ar bij interne partijverkiezingen, 72,5 % tegen 27,5. Dat hij Sa’ar (een oud-minister) versloeg is niet verbazend. Om te winnen heeft een mens charisma nodig. Sa’ar heeft het charisma van een koster van een plattelandskerkje.

Dat Netanyahu aanblijft is misschien wèl verwonderlijk. De man is corrupt en in staat van beschuldiging in drie zaken. Hij is een gigantische leugenaar, die er zijn hand niet voor omdraait om de geschiedenis op de meest onfrisse manier op zijn kop te zetten. Door bijvoorbeeld de Palestijnse mufti Haj Amin al-Husseini de schuld te geven van de Holocaust, omdat hij Hitler op een idee gebracht zou hebben. Of om al sinds 1992 te beweren dat Iran misschien morgen al de atoombom heeft, iets waarvan dus iedereen intussen kan vaststellen dat het gewoon hol geklets was.

Hij is ook een zwendelaar in de politiek, die beloftes afwisselt met stappen terug, en op de lange termijn elke constructieve oplossing altijd zal saboteren. Maar hij is ook een geweldig politicus, die massa’s kan manipuleren, zelfs met leugens en hol gezwets. Die zijn tegenslagen steeds als een duikelaartje te boven komt. Op magazine +972 karakteriseert Dahlia Scheindlin hem als de man die eigenlijk gewoon het huidige Israel weerspiegelt met zijn houding van ”wij tegen de rest van de wereld”. Ik ben het daar volledig mee eens.

Als hij ooit gaat, zal dat alleen zijn als er een tweede Netanyahu opstaat, We zijn nog niet van hem af.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist