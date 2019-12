Burgemeester van Palermo klaagt de EU aan voor genocide tegen vluchtelingen

“Herinnert u zich dat het eerste proces van Neurenberg tegen de Italianen en Duitsers was wegens genocide?” De 72-jarige burgemeester van Palermo, Leoluca Orlando, stelt de vraag tijdens een interview met de Irish Times.

“Op dit ogenblik is er weer een genocide in Libië en op de Middellandse Zee. Het is een genocide en we zullen niet kunnen zeggen tegen onze kleinkinderen dat we het niet wisten.”

Meer dan negentienduizend mannen, vrouwen en kinderen zijn in de Middellandse Zee verdronken sinds 2014. De afgelopen jaren is de oversteek van Libië naar Europa de dodelijkste migratieroute ter wereld geworden. Veel mensen die het wagen ontvluchten oorlogen of dictaturen in landen als Somalië, Soedan en Eritrea.

