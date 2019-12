Opnieuw een antisemitische aanslag in de VS

Bij een aanslag op de woning van een rabbijn in Monsey, even ten noorden van New York, zijn tenminste 5 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. De dader is inmiddels gearresteerd. Het motief van de dader is nog niet bekend, maar dat laat zich uiteraard vrij eenvoudig raden.

De aanwezigen vierden Chanoeka, toen een man de woning binnenstapte en onmiddellijk om zich heen begon te steken. Een van de slachtoffers werd tenminste 6 keer gestoken en verkeert in kritische toestand. Alle slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De politie van New York heeft inmiddels aangekondigd het aantal patrouilles in wijken waar veel Joodse mensen wonen op te zullen voeren. Eerder deze maand vond in New Jersey een antisemitische aanslag plaats waarbij 6 mensen om het leven kwamen. Sinds 13 december hebben in de staat New York 9 aanslagen plaatsgevonden waarbij antisemitische motieven mogelijk/waarschijnlijk een rol speelden. Meestal betrof het aanvallen met een mes.

