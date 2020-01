Harry Bout: Nederlandse gevangene in Michigan (VS) begint aan zijn 35ste jaar als valselijk veroordeeld persoon

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat Al Iwuagwu, een Nigeriaanse vastgoed-beheerder in Michigan, vermoord is. Harry Bout, een man met de Nederlandse nationaliteit, zit nog steeds vast, na een onrechtmatige veroordeling voor de moord. De vermoedelijke moordenares is nooit berecht.

De steunwebsite voor Harry, Harrybout.com, spreekt de hoop uit dat de autoriteiten in Michigan uitzoeken wat er mis ging in deze zaak. Er is hoop op een nieuwe overheidsinstantie, die onschuld-verklaringen na zal gaan. In de zaak van Harry Bout ging er veel mis, de rechter liet de jury bijvoorbeeld niet het bewijs ter plaatse zien, terwijl er een foutieve plattegrond was gemaakt voor de aanklager, waardoor de getuige voor Harry niet werd geloofd. Hopelijk wordt dit, en vele andere dingen waardoor Harry nog vastzit voor een moord die hij niet begaan heeft, onderzocht.

Voor Harry, noch voor de familie van het slachtoffer is er rechtvaardigheid als de verkeerde persoon wordt opgesloten. Bovendien wordt de maatschappij er niet veiliger op als de verkeerde persoon ongestraft/ongecorrigeerd blijft.

De supporters van Harry pleiten ook bij de Nederlandse regering om hem te blijven steunen, en om meer te doen teneinde een desnoods diplomatieke oplossing te vinden om nog enigszins rechtvaardigheid te verkrijgen voor hun onderdaan.

Laten we hopen dat dit Harry’s jaar wordt, het mag toch wel na 35 jaar?

Meer informatie: Harrybout.com