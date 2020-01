Solidair met de hongerstakers van Grup Yorum!

İbrahim Gökçek, gitarist in de revolutionair-linkse muziekformatie Grup Yorum uit Istanboel, heeft afgelopen vrijdag besloten zich dood te vasten als de eisen van de vervolgde muziekgroep niet worden ingewilligd door de Turkse staat. Daarmee is de hongerstrijd van de in de gevangenis van Silivri opgesloten Gökçek en vier andere Grup Yorum-leden in een nieuwe, kritische fase beland.

Grup Yorum is in 1985 opgericht en in Turkije en daarbuiten bekend om zijn protestliederen en volksmuziek. De populaire groep heeft in zijn 35-jarige bestaan meer dan twee miljoen albums verkocht en trekt met gemak tienduizenden mensen naar concerten.

– Lees verder bij de bron, Doorbraak