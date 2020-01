Bella Ciao als strijdlied in India, het vervolg

Bella ciao wordt toegeschreven aan een of andere serie op Netflix, alsof het niet een partizanenlied uit Italië is dat de wereld is overgegaan. En het is beland in India – eerder hadden we een Bengaalse versie.

Hier is een versie zoals gezongen bij een picket in Mumbai bij de algemene staking gisteren. Er zijn ook elementen (gebaren) van de vrouwendemonstratie zoals bekend van Chili in terug te zien. Verzetsliederen wereldwijd.

Strijdlied tegen de burgerregistratie en de nieuwe burgerschapsvereisten van deBJP.