Verband tussen minimumloon en zelfdodingen in VS

Een verhoging van het minimumloon met 1 dollar gaat gepaard met een daling van het aantal zelfdodingen met 3,5 tot 6 procent. Dat blijkt uit een Amerikaanse langetermijnstudie in het British Medical Journal.

In de VS maken zelfdodingen bijna een vijfde uit van de sterfgevallen de leeftijdscategorie tussen 18 en 24. In meer dan de helft van de Amerikaanse staten steeg het aantal sterfgevallen met meer dan 30 procent tussen 1999 en 2017.

Eerder onderzoek bracht het risico op zelfdoding al in verband met financiële stressfactoren, maar er was minder bekend over de impact van economische interventies, zoals een verhoging van het minimumloon.

