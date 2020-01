Een slachter overlijdt en de NOS noemt hem een geliefde leider

In de samenvatting heette hij eerst “leider van het Arabische oliestaatje”. Wie we altijd maar “de stagiaire” van de NOS noemen (hoe lang moet dat geloofwaardig zijn?) werd gecorrigeerd: vanuit Nederland een land met een oppervlak van 309.500 km² een “oliestaatje” noemen is wel erg doorzichtig racistisch.

Verschillende regeringsleiders en koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Omaanse sultan Qaboos (79). Hij leidde de Arabische oliestaat bijna vijftig jaar en was daarmee de langstzittende heerser van de Arabische wereld. Zijn neef, de 65-jarige Haitham bin Tariq al-Said, volgt hem op.

In eigen land was Qaboos immens populair. Hij kwam in 1970 aan de macht, nadat hij met hulp van de Britten het regime van zijn vader omver had geworpen. Onder zijn leiding moderniseerde het land, werd het welvarender en kregen vrouwen meer rechten. “Veel mensen waren blij met hem”, zegt NOS-Midden-Oosten-redacteur Hoessein Sabir. “Hij was de alleenheerser, maar veel Omanieten hadden het relatief goed onder zijn bewind.”

Ach, en onder zijn door de Britse kolonialen, die het land net “onafhankelijkheid” hadden geschonken, geïnstalleerde regime werd de opstandige provincie Dhofar “teruggebombardeerd naar het stenen tijdperk”. Door de Britse luchtmacht. Daar waren ze goed in, in 1970 en daarna, en zoveel is er niet veranderd.

En in die tijd toen het Volksfront ter Bevrijding van Oman en de Arabische Golf verslagen werd, ik heb het over 1975-76, werkte Iran van harte mee met de Britse kolonialen.

