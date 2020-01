Trump over ambassadeur Yovanovich: Take her out

Iedereen weet dat Donald Trump 24/7 liegt dat-ie barst. Dus geloofde er ook geen hond hem toen hij zei Lev Parnas – een van de assistenten van Rudy Guiliani in zijn Oekraïneproject – alleen ontmoet te hebben als hij toevallig eens samen met hem gefotografeerd was (wat trouwens op zichzelf ook al tientallen keren het geval blijkt te zijn geweest). Niettemin is het wel degelijk saillant als die leugen dan gewoonweg keihard als zodanig aangetoond kan worden. Lordy, there are tapes!

Die andere assistent van Giuliani, Igor Fruman, heeft namelijk opnamen gemaakt van gesprekken tijdens een etentje met o.a. Trump en Parnas (Waarom, vraag je je af? Was dat een of andere mafia-achtige verzekeringspolis voor zichzelf?) waar men Trump tegen iemand kan horen zeggen dat toenmalig ambassadeur Marie Yovanovich ontslagen moet worden. Dit nadat Lev Parnas hem gemeld had dat Yovanovich aan mensen rondverteld zou hebben dat Trump impeached zou gaan worden:

“Get rid of her!” a voice appearing to belong to Trump says on the recording, according to ABC News, which on Friday first reported its existence.

“Get her out tomorrow. I don’t care. Get her out tomorrow. Take her out. OK? Do it.” (CNN)