Gezondheid kinderen in Griekse vluchtelingenkampen in gevaar

De toestand van asielzoekers en hun kinderen in Griekenland blijft zeer schrijnend. Sinds juli 2019 hebben zij geen toegang tot gezondheidszorg. De in november geïntroduceerde asielwet die de toegang zou moeten regelen, wordt tot op heden niet uitgevoerd. Het leven en de gezondheid van duizenden kinderen en volwassenen is hierdoor in gevaar.

Amnesty roept de Griekse autoriteiten op kwetsbare groepen toegang te geven tot gratis gezondheidszorg zoals voorgeschreven door de Griekse wet.

Volgende artikel 33 van de Griekse wet hebben ‘kwetsbare sociale groepen’ zoals vluchtelingen, asielzoekers en minderjarigen zonder legaal verblijf, recht op gratis medische zorg en medicijnen. Asielzoekers en kinderen van irreguliere migranten krijgen door het gebrek aan goede regelgeving niet de medische zorg die ze verdienen.

Ngo’s en Griekse artsen doen hun uiterste best om gezondheidszorg te blijven bieden, maar zonder de juiste regelgeving zijn zij machteloos.

