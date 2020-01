Dit systeem kan niet blijven functioneren

Eergisteravond (27/1) blokkeerden activisten voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, gele hesjes, vakbondsleden, jonge en minder jonge mensen, de Club van Lotharingen. Voor hen is die club het symbool van de elite ‘en de minachting voor lagere sociale klassen’.

Deze conferentie verwelkomt invloedrijke actoren uit het bedrijfsleven en de politiek. Zij komen hier hun beste herinneringen aan de conferentie in Davos delen. Deze bijeenkomst is het symbool van de elite en van de minachting voor lagere sociale klassen. Vanavond zouden de meest invloedrijke personen hier, tussen twee glazen champagne en na een paar toespraken over de zogenaamde verdiensten van hun bedrijven en hun beleid, vooral bespreken hoe ze het best hun winstmarges vergroten.

Voor ons is het duidelijk: Het volstaat om rond te kijken om te zien dat de miserie in de samenleving enkel toeneemt, dat de toegang tot gezondheidszorg afneemt, dat het moeilijker en moeilijker wordt om fatsoenlijk werk te vinden. Of om te zien dat de planeet elke dag een beetje meer zwicht onder het gewicht van onze uitstoot en vervuiling.

Dit destructieve systeem wordt gevoed door mensen zoals diegenen wiens samenkomst we vandaag tegenhouden. Zij hoeven zich geen zorgen te maken wanneer de prijs van brandstof, energie of openbaar vervoer stijgt, terwijl een deel van ons worstelt om haar elektriciteitsfactuur te betalen. Zij hoeven niet te verhuizen naar plaatsen waar de huurprijzen nog betaalbaar zijn. Zij verrijken zich daarentegen door te speculeren op onze toekomst en hun geld naar belastingparadijzen te versluizen. Dit terwijl onze sociale rechten ons worden ontnomen omdat ze de samenleving te veel zouden kosten. Het zijn de rijken die ons al veel te veel hebben gekost! Het is tijd dat we hen de rekening laten betalen!

Vandaag zijn we verenigd en vastberaden. Vandaag strijden we tegen hun wereld en hun ideeën, die alle ecosystemen aantasten, en onze solidariteit en rechten afbreken. We vechten tegen een systeem dat op ons neerkijkt en ons verdeelt om de macht te bewaren. Wat onze huidskleur, ons gender of onze seksuele geaardheid ook mag zijn, wij eisen een échte democratie, en een rechtvaardige samenleving die niemand in de kou laat staan.

We bouwen al aan alternatieven en aan de wereld van morgen, maar het is tijd om een ​​versnelling hoger te schakelen!

We liepen in betogingen, we tekenden petities, we gingen naar het stemhokje, we staakten, we waren ongehoorzaam. We gingen zelfs in dialoog met de beleidsmakers om hen te waarschuwen voor het ecologische en sociale drama dat zich voltrekt. Maar ze bleven doof voor de kreten van de straat, als ze ze al niet brutaal onderdrukten.

Als wij niets doen, zal niemand het in onze plaats doen!

Oog in oog met dit onwrikbare kapitalistische systeem, roepen we iedereen op om zich collectief te organiseren om de macht terug naar ons toe te trekken, om weerstand te bieden, om een front te vormen. Om na alle symbolische acties over te gaan op concrete actie. Enkel als we onze strijden verbinden, naar elkaar luisteren, en leren van elkaars inzichten en tactieken, kunnen we een rechtvaardige en solidaire wereld creëren.

Voor ons, voor onze kinderen en voor alle toekomstige generaties, hier en overal ter wereld.

Omdat we vandaag nog een keuze hebben…

