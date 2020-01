Vijf miljoen kinderen in Sahel hebben hulp nodig

In 2020 zullen bijna vijf miljoen kinderen in Burkina Faso, Mali en Niger humanitaire hulp nodig hebben, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef. De belangrijkste reden daarvoor is het toenemende geweld, inclusief aanvallen tegen kinderen en de rekrutering als kindsoldaat.

Het voorbije jaar zijn de aanvallen tegen kinderen gepiekt in de regio. Mali bijvoorbeeld tekende 571 ernstige schendingen op in de eerste drie kwartalen van 2019, tegenover 386 in 2017. In de drie landen moesten meer dan 670.000 kinderen hun huizen ontvluchten door gewapende conflicten en onveiligheid.

Schaal

“Als je kijkt naar de situatie in de centrale Sahel kun je niet anders dan schrikken door de schaal van het geweld waarmee kinderen te maken krijgen”, zegt Marie-Pierre Poirier, regionaal directeur voor Unicef in West- en Centraal Afrika. “Ze worden gedood, verminkt en seksueel misbruikt en honderdduizenden ondergaan traumatiserende ervaringen.”

“De kinderen in de centrale Sahel hebben dringend nood aan bescherming en steun”, zegt Poirier. “Unicef roept regeringen, militairen, gewapende groepen en andere partijen op om de aanvallen op kinderen te stoppen. We vragen ook een veilige toegang tot alle getroffen kinderen.”

Onderwijs

Het geweld heeft ook een dramatische impact op het onderwijs in de regio. Eind 2019 waren in de drie landen meer dan 3.300 scholen gesloten – en verzesvoudiging sinds april 2017. Meer dan 650.000 leerlingen en 16.000 zijn door de sluitingen getroffen.

De situatie maakt het voor de kinderen en hun families ook moeilijk om toegang te krijgen tot essentiële diensten en voedsel. Volgens Unicef riskeren daardoor meer dan 709.000 kinderen jonger dan vijf jaar ernstige ondervoeding.

– Overgenomen van De Wereld Morgen/IPS