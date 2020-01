Libië: door migratiedeal te hernieuwen, bevestigt Italië zijn medeplichtigheid aan foltering van migranten en vluchtelingen

De Italiaanse regering heeft beslist om de afschuwelijke mishandeling van tienduizenden mensen in Libië te negeren en hernieuwt de Italië-Libië deal die hen in het door oorlog verscheurde land vast houdt. Dat toont nog maar eens aan hoe schandalig ver Europese regeringen bereid zijn te gaan om vluchtelingen en migranten buiten de EU te houden, zegt Amnesty International.

Op 2 februari, exact drie jaar nadat het voor het eerst was getekend, zal het ‘Memorandum of Understanding over Migratie’ tussen Italië en Libië worden verlengd voor nog eens drie jaar, zonder aanpassingen. Die deal houdt in dat Italië de Libische kustwacht helpt om bootjes op zee te onderscheppen en mensen terug te sturen naar de detentiecentra in Libië waar ze onwettig worden opgesloten en ernstige mishandeling riskeren, waaronder verkrachting en foltering.

“Sinds de oorspronkelijke deal drie jaar geleden gesloten werd, zijn minstens 40.000 mensen, waaronder duizenden kinderen, onderschept op zee, teruggestuurd naar Libië en bloot gesteld aan onvoorstelbaar lijden. Deze maand alleen al zijn er zo 947 mensen onderschept”, zegt Marie Struthers, Europees directeur van Amnesty International.

“Tienduizenden vluchtelingen en migranten zitten gevangen in escalerend oorlogsgebied. Zij die proberen zich in veiligheid te brengen over zee lopen het risico onderschept te worden en teruggestuurd te worden naar detentiecentra die vaak liggen in gebieden waar de gevechten woeden. Het is onbegrijpelijk dat Italië bereid is deze deal te hernieuwen, ondanks het leed dat er rechtstreeks het gevolg van is en ondanks de escalatie van het conflict in Libië.”

“Door de Libische overheid te ondersteunen om mensen te onderscheppen op zee en vast te houden, maakt Italië zich medeplichtig aan deze mishandeling”, besluit Marie Struthers.

– Persbericht Amnesty, via De Wereld Morgen