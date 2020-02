Kolenmijn in aanbouw bij Dortmund bezet

De Duitse regering heeft wettelijk vastgelegd dat pas in 2038 steenkool als brandstof wordt afgeschaft. Datteln 4 is naar verluidt de enige kolenmijn in aanbouw in Europa. De mijn in aanbouw is vanochtend vroeg bezet door actievoerenden van Ende Gelände. Om 12 uur werd een persconferentie gehouden waarin de onhoudbaarheid van voortdurende kolenwinning en -stook werd beklemtoond in verband met de opwarming. Ook de import van kolen uit Siberië (!) werd aan de orde gesteld – mensen in de omgeving van de openluchtmijn daar hebben gezondheidsklachten en protest tegen de kolenwinning wordt hardhandig neergeslagen.

We wachten af hoe dit bij Datteln IV gaat.

Luisa Neubauer heeft berichten met beeld:

So sieht es aus, wenn Aktivist*innen von Ende Gelände #Datteln4 besetzen. Es ist das einzige im Bau befindliche Kohlekraftwerk in ganz Westeuropa. #climatejustice pic.twitter.com/UZWzybhkAR — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) February 2, 2020

Verdere fotoserie hier

Persbericht