Arabische Liga verwerpt plan Trump

Een paar dagen geleden lanceerde president Trump zijn ”Vision for Peace’ voor Israel en Palestina, ook wel genoemd ”The deal of the Century”. Zijn persconferentie werd bijgewoond door de ambassadeurs in Washington van de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Bahrein. De Saudi’s en de Egyptenaren waren er niet bij, maar wezen het plan in een verklaring niet af. Zij begroetten het – voor de goede verstaander zeer ingehouden – als een middel om de dialoog tussen de Israeli’s en Palestijnen eindelijk weer op gang te brengen. Alleen buurland Jordanië veroordeelde het plan in niet mis te verstane woorden.

