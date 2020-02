Trump maakt school: De Pfeffel Johnson wil geen linkse media op bezoek

Gisteren liep het grootste deel van de pers – krant, radio en televisie – weg bij een voorlichtingssessie in Downingstreet 10. De staf van De Pfeffel Johnson had journalisten van de Daly Mirror, The i, de Huffington Post en The Independent de toegang tot de bijeenkomst ontzegd.

Zelfs Laura Kuenssberg van de Boris Broadcasting Corporation liep weg.

De staf van nr.10 vond dat alleen de media die “uitgenodigd” waren welkom konden zijn, en de praktijk dat iedereen bij de briefing toegelaten werd wuifde men weg.

Nu is het de vraag of dit het nieuwe normaal wordt in Engeland: alleen het regiem welgevallige media mogen horen wat ze toch al zullen zeggen. Het is namelijk de vraag of de weglopende pers zich consequent blijft opstellen.

Dit is geheel volgens het draaiboek van Trump.

Het democratische schaamlapje valt.

The Mirror.