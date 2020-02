Burgerlijk rechts in Thüringen werkt samen met nazi’s

Thüringen is het eerste schaap dat over de dam is. Voor het verkiezen van een premier voor de deelstaat kreeg de kandidaat voor de zogenaamd liberale FDP, Kemmerich, de steun van de nazipartij AfD. Dit betekende een stem meer voor deze kandidaat dan voor de zittende premier Ramelow (Die Linke). Als afleidingsmanoeuvre had de AfD een eigen kandidaat opgevoerd, maar de nazipartij steunde bij de stemming de FDP-kandidaat.

De FDP en CDU accepteren de steun voor deze premier uit deze hoek.

Grüne, SPD en Die Linke hebben met afgrijzen gereageerd op deze gang van zaken, die een einde brengt aan wat een cordon sanitaire om de nazi’s heen had moeten zijn.

MDR