Uitgezette Salvadoranen uit VS vermoord en mishandeld

De Amerikaanse regering zet Salvadoranen het land uit die risico lopen vermoord of ernstig mishandeld te worden, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een nieuw rapport.

In Deported to Danger zet HRW 138 gevallen op een rij van Salvadoranen die vermoord werden na hun terugkeer naar El Salvador. Het gaat om burgers die sinds 2013 de VS werden uitgezet. Meer dan zeventig anderen kregen te maken met mishandeling, seksueel misbruik, afpersing of marteling. Tot de daders behoren bendes, voormalige partners, de Salvadoraanse politie of beveiligingspersoneel.

Meedogenloos beleid

“De Amerikaanse autoriteiten hebben bewust Salvadoranen schade toegebracht door ze terug te sturen terwijl ze wisten dat deze mensen gevaar liepen”, zegt Alison Parker, directeur van het Amerikaprogramma bij HRW en medeauteur van het rapport.

“Schokkend veel Salvadoranen krijgen na hun uitzetting te maken met moord, verkrachting en ander geweld, terwijl de Amerikaanse regering asiel steeds moeilijker maakt en de dodelijke slachtoffers van dit meedogenloze beleid op de koop toe neemt.”

Internationale wetgeving verbiedt mensen terug te sturen die ernstig gevaar lopen in hun thuisland. De VS zijn niet alleen verantwoordelijk, zegt HRW. Salvadoraanse bendes en de Salvadoraanse autoriteiten die de uitgezette migranten schaden of weinig doen hen te beschermen, zijn direct verantwoordelijk, constateert HRW. “Maar in veel gevallen zijn het de VS die Salvadoranen in een situatie terecht laten komen waarvan ze weten of konden weten dat die leidt tot geweld.”

1,2 miljoen Salvadoranen

“Mensen die worden uitgezet naar El Salvador, krijgen daar vaak te maken met dezelfde misbruikers en hetzelfde geweld als dat waarvoor ze gevlucht zijn, inclusief door overheidsfunctionarissen”, zegt Parker. “Als ze uit bepaalde buurten komen of een tijdje in de VS gewoond hebben, lopen ze verhoogde en unieke risico’s.”

Van de naar schatting 1,2 miljoen Salvadoranen in de VS die geen Amerikaans staatsburger zijn, heeft slechts een kwart een permanente verblijfsvergunning. De overige drie kwart ontbreekt het aan papieren, heeft een tijdelijke status of zit in een lopende asielzaak.

