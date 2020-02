In steen gebeitelde roof, hoe Heidelberg Cement zich niets aantrekt van internationale wetgeving

De Duitse cementgigant Heidelberg Cement maakt zich al jaren schuldig aan het roven van natuurlijke hulpbronnen op de door Israel bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurt onder meer door de exploitatie van natuursteengroeven in bezet Palestijns gebied.

In een deze week verschenen rapport, “Violations Set in Stone” van de Stichting SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) in samenwerking met de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan hoe dat in zijn werk gaat.

Heidelberg, een onderneming die internationaal opereert, waaronder ook in Nederland, exploiteert drie steengroeven op de westelijke Jordaanoever, via zijn dochteronderneming Hanson Israel, een onderneming die voor 98% eigendom is van Heidelberg. Uit deze drie groeven produceerde Heidelberg de afgelopen 13 jaar meer dan acht miljoen ton aan producten, waaronder stenen en gravel die gebruikt zijn voor de aanleg van infrastructuur.

