Israel blokkeert export Palestijnse landbouwproducten in escalerend handelsconflict

Israel heeft vanaf zondag een blokkade ingesteld van alle Palestijnse exporten van landbouwproducten naar het buitenland. De Palestijnse Autoriteit meldde dat Israelische checkpoints ladingen groenten en dergelijke die op weg waren naar het buitenland via Jordanië tegenhielden en terugstuurden. Dat gebeurt op instigatie van de rechtse Israelische minister van Defensie, Naftali Bennett.

De blokkade wordt in Israel een onderdeel van een escalerende handelsoorlog genoemd. Doordat Israel echter alle grensovergangen controleert heeft de jongste stap meer van een soort belegering. Palestijnse bronnen melden dat het gaat om exporten ter waarde van zo’n 100 miljoen dollar op jaarbasis. De Palestijnse Autoriteit overweegt juridische stappen. De blokkade is volgens haar in strijd met bepalingen van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie.

Intussen is de blokkade inderdaad een nieuwe stap in een escalerende ‘oog om oog, tand om tand’ strijd tussen Israel en de Palestijnen, die in september van het vorige jaar begon, nadat de PA de import van kalveren uit Israel stopzette. Volgens de PA werd een deel van de 120.000 kalveren die de PA maandelijks van Israel afnam in het buitenland gekocht, en dat was voor de Palestijnen reden om liever zelf te gaan inkopen.

Israelische veehouders voerden echter aan dat zij schade leden door de Palestijnse maatregel en zetten minister Bennett onder druk om, op zijn beurt alle import in Israel van Palestijnse rundvlees en aanverwante producten te weren. Waarop de PA weer reageerde met een boycot van alle Israelische landbouwproducten. Bennett komt dan nu met met zijn nieuwste tegenmaatregel, die eigenlijk geen deel meer onderdeel uitmaakt van een onderlinge handelsoorlog, maar in feite een nieuwe Israelische strafmaatregel betekent tegen de Palestijnen, omdat die niet doen wat de Israelische bezetter van ze verlangt.

De maatregel verslechtert uiteraard de verhoudingen tussen de Israelische regering en de PA nog weer verder. De maatregel komt op een moment dat die al grondig zijn verpest door het zogenaamde vredesplan van de Amerikaanse president Trump, waarvoor in Israel enthousiasme bestaat en dat door de Palestijnen hartgrondig is afgewezen.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist