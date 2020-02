BlackRock bestormd in Parijs

Het kantoor van BlackRock, ’s werelds grootste investeerder/vermogensbeheerder (450 miljard dollar per eind maart 2018), is gisteren bestormd door milieu-activisten, waarna de muren flink van commentaar werden voorzien.

Na binnenkomst van de activisten werd het personeel gemaand naar huis te gaan, vrij te nemen, en te mediteren over de nutteloosheid van hun werk. (Blackrock laat zich er sinds kort op voorstaan duurzaam te zijn, en de wereld te willen redden, maar heeft bedrijven als oliemultinational Total en snelweg-en-vliegveldbouwer Vinci en talloze grote banken als klant).

De actie was georganiseerd om te vieren dat Youth for Climate/Fridays for Future een jaar eerder was opgericht.

De afloop is niet geheel duidelijk, na de poging van de politie om te bestormen hebben de actievoerders geprobeerd buiten te komen, waar ze werden omsingeld door ME (CRS). Er zijn mensen gearresteerd waarvan er tenminste vier in bewaring werden gesteld.

Blackrock (niet te verwarren met de afgesplitste woningspeculant Blackstone) heeft ook een kantoor in Nederland (in de Rembrandtoren bij Amstel Station in Amsterdam), met een website die verkondigt: “Duurzaamheid wordt onze norm”…

Persbericht:

Laten we BlackRock uitschakelen

BlackRock is een multinationale onderneming, de machtigste in het vermogensbeheer, dat wil zeggen: ze beheert kapitaal om het zo veel mogelijk te optimaliseren (goed te investeren om meer geld te verdienen).

Twee punten interesseren ons hier:

1. Pensioenhervorming

Deze nieuwe hervorming werpt nog steeds een fundamentele vraag op: gaan we van een omslagstelsel (gebaseerd op solidariteitsbijdragen) naar een op kapitaaldekking gebaseerd pensioenstelsel (gebaseerd op individueel sparen)?

Het lijkt erop dat de nieuwe pensioenhervorming van groot nut zal zijn voor BlackRock, aangezien het bedrijf er veel belang bij heeft om over te stappen op een kapitaaldekkingsstelsel.

Met een pensieon op basis van puntentelling heeft de overheid de mogelijkheid om de waarde van het punt in de loop van de tijd te verlagen. Om een goed pensioen te garanderen, zullen we ons moeten wenden tot multinationals zoals BlackRock, die ons geld zullen investeren in bedrijven, projecten, etc. Dit geld zal dan aan ons worden teruggegeven, op waarde gebracht voor onze pensioenen. Dat is het principe van het gefinancierde systeem.

Probleem? De investeringen van BlackRock zijn verre van milieuvriendelijk.

2. BlackRock’s ecocidale investeringen

BlackRock investeert in een aantal bedrijven met ecocidale projecten zoals:

– Vinci (het op één na grootste bouwbedrijf ter wereld, het heeft ook een energiedivisie)

– Totaal (olie- en gasbedrijf, vijfde van de zes grootste bedrijven ter wereld in de sector)

– BNP Paribas (de grootste bank van Frankrijk voor investeringen in steenkool)

– Société Générale (de grootste bank ter wereld voor de financiering van de infrastructuur voor de export van schaliegas). In de kantoren van BlackRock zijn vertrouwelijke documenten gevonden waaruit hun samenwerking blijkt, terwijl bekend is dat Société Générale investeert in projecten zoals het Rio Grande LNG-project.

Kortom, BlackRock is verre van een model van goed beleid in de bescherming van het milieu.

Dit alles gebeurt met één enkel doel: steeds rijker worden, vooral in de top van de keten, en de aandeelhouders. We zijn dus getuige van een toename van de ongelijkheid en een opeenstapeling van rijkdom in de handen van een zeer kleine minderheid (Oxfam-rapport 2020), terwijl de armsten ook de eerste slachtoffers zijn van milieuproblemen.

Dit winstbejag wordt bereikt door de uitbuiting van levende wezens en van mensen.

We zijn niet bang om het te zeggen: dit alles is symptomatisch voor het kapitalisme, dat het diepgaande mechanisme is dat aan de basis ligt van deze problemen. Door Blackrock aan te vallen, vallen we het kapitalisme aan.

Sommigen zullen zeggen dat we vandalen zijn, maar het zijn degenen die onze toekomst afpakken die vandalen zijn.

Dit is slechts de eerste in een reeks van acties om datgene wat mensen en levende wezens uitbuit uit te schakelen.

We vragen dus nergens meer om, we willen het systeem buiten dienst stellen.

Youth for Climate Paris-IDF

Met steun van: Youth for Climate France, Désobéissance Écolo Paris, RadiAction, Mr Mondialisation, Cerveaux Non Disponibles, Gilets jaunes Place des Fêtes, La France en Colère – Carte des Rassemblements, Peuple Révolté, Peuple Uni, Comité de Libération et d’Autonomie Queer, Art en Grève.

– Overgenomen van GlobalInfo