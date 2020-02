Mensenrechtenraad publiceert eindelijk lijst van bedrijven die profiteren van Israelische schande

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (OHCHR) heeft eindelijk de lijst gepubliceerd van de maatschappijen en organisaties die profiteren van de nederzettingen in de door Israel bezette gebieden. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationale recht en de bedoeling van de lijst is de genoemde bedrijven en organisaties aan de schandpaal te nagelen als instantie die profiteren van diefstal en onwettige praktijken. De lijst heeft een internationale volkenrechtelijke organisatie achter zich. Hopelijk draagt dat ertoe bij dat er eindelijk eens een einde aan komt.

Publicatie van de lijst heeft lang (zo’n jaar of vier) op zich laten wachten omdat krachtige druk van Amerika en Israel die tegenhielden. De publicatie van het langverwachte ”vredesplan” van president Trump heeft echter kennelijk de doorslag gegeven om dan eindelijk de knoop door te hakken en de lijst vrij te geven.

De internationale BDS beweging is blij met de publicatie. Terecht. Eindelijk. Er staat een waslijst op van Israelische bedrijven te beginnen met alle Israelische banken, de busmaatschappij Egged (ook actief in Nederland als EBS), de spoorwegen, de telecom maatschappijen als Bezeq, Mekorot (de watermaatschappij), Delek (gas), de brandstofleverancier Paz en de supermarkten van Rami Levy en Shuferstal.

Voor Nederland is van belang dat Booking.com (met hoofdkantoor in Amsterdam) is vermeld. Daarnaast wordt ook de Tahal Group (met hoofdkantoor in Nederland) genoemd, een maatschappij die in veel landen aan infrastructurele verbeteringen doet. In Israel is de maatschappij actief bij het aanleggen en /of verbeteren van de riolering in Jeruzalem en een keur aan nederzettingen. Tahal, waar ik nog nooit eerder van had gehoord, blijkt volledig eigendom te zijn van Kardan, een van oorsprong Israelisch bedrijf dat actief is op financieel gebied en op het terrein van vastgoed. Kardan heeft een vertakking in Nederland met een geheel Israelische directie (naast enkele niet-actieve, zogenoemde honoraire posities van anderen). Ik denk dat ik nog wel een keer terug ga komen op Tahal.

Naast Booking.com worden ook Airbnb, Trip Advisor, Expedia en Edreams genoemd, op reisgebied. Verder Alstom (treinconstructeur), de vertegenwoordigers van Volvo (sloop van huizen e.d.), Hyundai (idem), plus Motorola (controle systemen), de bouwers aan de lightrail, en de Mills Food Industries.

BDS international wijst er terecht op dat ook veel namen ontbreken. Bijvoorbeeld Heidelberg Cement (pas behandeld), Cernex, Hewlett Packard, G4S en Caterpillar, de Israelische wapenfabrikant Elbit of de Europese verzekeringsmaatschappij AXA.

Wat ook niet wordt genoemd is de lange lijst van secundaire profiteurs, ondernemingen of organisaties die investeren in de ondernemingen die zich bezighouden met illegale activiteiten op de lijst. Een voorbeeld is ons aller pensioenfonds ABP, dat het verdomt om zijn geld terug te trekken uit een flinke lijst van foute ondernemingen in Israel, waaronder banken en wapenfabrikanten – dit in tegenstelling tot de tegenhanger PGGM. Verschillende waarnemers wijzen erop dat de lijst van de Mensenrechtenraad jaarlijks moet worden bijgewerkt om zijn positie als referentiekader te kunnen behouden en verstevigen.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist