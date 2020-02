Turkije schiet Syrische helicopter uit de lucht in Idlib

Turkse luchtafweereenheden hebben in het noorden van Syrië voor de tweede keer in drie dagen een helicopter van het het Syrische leger uit de lucht geschoten. Met de inzittenden hoeven we overigens geen medelijden te hebben. Het Syrische regeringsleger gebruikt bij voorkeur helicopters om vatenbommen op burgers te gooien.

NEW — Local reports suggest a second Syrian military helicopter is shot down by rebels in the West of Aleppo.

Second chopper downed in a week. Erdogan previously said aircraft that target civilians would be hit. pic.twitter.com/5C52QYblMf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 14, 2020