Bloedbad in Hanau (Hessen) aangericht door neonazi

Een neonazi heeft gisteravond ingeschoten op twee shisha-bars in Hanau, Duitsland. Bij de eerste aanslag omstreeks tien uur vielen vijf doden. De schutter is vervolgens naar een ander stadsdeel gereden om in een soortgelijke bar nog eens vier mensen dood te schieten. Anderen zijn zwaargewond.

De verdachte werd in de nacht gevolgd. Zojuist is bekendgemaakt dat hij dood is aangetroffen in zijn huis, waar een tweede niet geïdentificeerd lijk lag.

De verdachte heeft een schriftelijke motivering van zijn daad achtergelaten en een video. In het geschrift stelt de verdachte, Tobias R., onder meer dat bepaalde volkeren vernietigd moeten worden nu uitwijzing uit Duitsland niet meer uitvoerbaar is.

In de video richt Tobias R. zich in vloeiend Engels tot “alle Amerikanen”. De vide ostaat of stond online. Hij stelt dat er in de VS ondergrondse militaire installaties zijn waarin kinderen mishandeld en gedood worden bij wijze van Satansverering.

Het onderzoek is inmiddels overgenomen door het federale Openbaar Ministerie.

– Bild en Süddeutsche Zeitung