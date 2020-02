In Hessen is iemand met een Mercedes ingereden op een carnavalsoptocht. Daarbij zijn zeker 15 mensen gewond geraakt. De chauffeur is gearresteerd.

Of het hier een ongeluk of een terroristische aanslag betreft is nog niet duidelijk. Het is ook nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn.

Updates volgen zodra er meer bekend is.

Update: de bestuurder zou door een wegafzetting heengereden zijn, wat doet vermoeden dat het een aanslag betreft.