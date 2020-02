Aantal gewonden aanslag Hessen stijgt naar 50

Bij de aanslag in het stadje Volkmarsen in Hessen zijn gisteren meeer dan 50 mensen gewond geraakt, waaronder 18 kinderen. Vijfendertig slachtoffers bevinden zich nog in het ziekenhuis. Als door een wonder werd niemand gedood.

De 29-jarige Maurice P. uit Volkmarsen reed gisteren met een Mercedes Kombi in op een carnavalsstoet. Daarbij raakte hij zélf ernstig gewond aan het hoofd, waardoor hij niet verhoord kan worden. Zijn motief is nog steeds onduidelijk. Een politieke achtergrond lijkt onwaarschijnlijk, al sluit de politie dat nog steeds niet helemaal uit. P. was in elk geval niet actief in het extreemrechtse circuit.

In eerste instantie werd door Duitse media gemeld dat P. dronken zou zijn geweest, maar de politie ontkende dat vandaag. Wel verkeerde hij mogelijk onder invloed van drugs.

Volgens zijn verhuurder was hij een onopvallende man, over wie de buren zich nooit beklaagden. P. beschikte overigens wél over een strafblad, maar dat betrof uitsluitend kleinere vergrijpen als belediging en huisvredebreuk.

Uitgelichte afbeeelding: Von User: Celsius auf wikivoyage shared, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22704290