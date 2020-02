Bezoek Trump aan India startsein van de genocide tegen moslims in India

“De grootste democratie ter wereld”. Het is een cliché, en het valt weer, in deze dagen dat Trump op bezoek was bij zijn collega Modi in India.

Die visite lijkt wel een uitnodiging tot een Bartholomeüsnacht van “hindoes” tegen moslims.

As religious riots swept part of New Delhi today, several Hindu men said Muslims didn’t belong in India. “Why should they?’’ one asked. “The Muslims have other countries they can go to, like Syria or Nigeria. They need to get out of India.’’ https://t.co/BsoGqACr8q — Kai Schultz (@Kai_Schultz) February 25, 2020

These are visuals from #Chandbagh after a day of violence. Chandbagh is in Delhi, the capital of the largest democracy in the world. And Delhi is burning. pic.twitter.com/sJ1sUVLJZt — Bodhisattva Sen Roy (@insenroy) February 24, 2020

Ik zet hindoes tussen aanhalingstekens omdat die aanduiding een koloniale uitvinding is. De partij van Modi wil het officieel seculiere karakter van India vervangen door wat men daar authentiek-Indiaas hindoe-dom noemt. Zo’n tweehonderd miljoen moslims wordt aangezegd dat zij niet in India thuishoren.

De genocide tegen moslims in Burma en de Volksrepubliek China wordt in de nieuwsvoorziening al genegeerd. Wat er in India te gebeuren staat overtreft alles wat daar plaatsvindt. En als tientallen, neen honderden miljoenen moslims verdreven worden naar Pakistan of Bangladesj is dat een oorlogsdaad – en Pakistan en India hebben De Bom.