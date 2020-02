Fascisme in Europa: een derde van Polen is nu een homovrije zone

Bijna 100 Poolse gemeenten hebben zich inmiddels de status van ‘homovrije gemeente’ (of ‘LGBT-vrije gemeente’) aangemeten. Daarmee is éénderde van het Poolse grondgebied inmiddels ‘homovrij’. Of in de termen die men in Polen hanteert “ontdaan van de LGBT-ideologie”.

Het bestuur van homovrije gemeeenten zegt toe geen financiële steun meer te verlenen aan NGO’s die opkomen voor de rechten van de LGBT-gemeenschap. Ook tolerantie t.a.v. die gemeenschap wordt door de betreffende gemeenten officieel ontmoedigd.

In december vorig jaar nam het Europees parlement een resolutie aan waarin het anti-LGBT beleid van Polen veroordeeld werd. Geholpen heeft dat overigens niet: het ‘homovrije’ gebied groeit nog steeds,

Hoofdverantwoordelijke voor deze ontwikkeling is de intens reactionaire Poolse regeringspartij PiS. Partijleider Jaroslaw Kaczyński haalde in augustus vorig jaar nog uit naar Pride-parades als “een reizend circus dat in verschillende steden opduikt om te provoceren en vervolgens te janken”. Volgens Kaczyński moeten Pride-parades “ontmaskerd en “weggegooid” worden.

Overigens maken de eveneens homofobe partijen Forum voor Democratie en SGP samen met PiS deel uit van de ECR-fractie in het EP.

Bron: Pink News