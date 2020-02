Vierentwintig doden en meer dan tweehonderd gewonden bij geweld tegen moslims in Delhi

Zondag was in New Delhi een protestdemonstratie tegen de burgerschapswet die het regime-Modi wil doorvoeren, waarbij iedereen die niet de nooit officieel verklaarde “inheemse” godsdienst aanhangt Indiaas burgerschap moet aanvragen. Dit geldt klaarblijkelijk ook voor de Adivasi, de “inheemse volkeren” die hun eigen godsdiensten aanhangen, en dan gaat het ook om zeker honderd miljoen mensen.

Een van de historische redenen voor bekering tot de islam in India was dat het aannemen van de “andere” godsdienst in principe het buiten het kastenstelsel treden betekende. Moslims zijn niet te herkennen als “ander” volk, vandaar dat de pogrommeute ook “eigen volk” te lijf ging de afgelopen dagen.

Er zijn inmiddels vierentwintig mensen gedood en meer dan tweehonderd gewond in het geweld tegen moslims in Delhi. Gisteravond is er ook een demonstratie die oproept tot solidariteit gehouden in Delhi.

Aljazeera