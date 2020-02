Shoah-carnaval in Spanje

Mocht je denken dat Aalst een absoluut dieptepunt vormt qua carnavalsgebeuren, well, let me tell you: you ain’t seen nothing yet. Beelden van een carnavalstoet in Spanje, met de deelnemers verkleed als inzittenden van een nazi-vernietigingskamp.

Trajes pintados a mano uno a uno, el tren de terror, el campo de Auschwitz entre mensajes como Survivor o Victory. Los Mismos. 💬 Comenta en #carnavalCEX 🔴 En directo en 📺 televisión, 📡satélite 📲 web y ▶️ canal de YouTube: https://t.co/9dDqf5Ae1b pic.twitter.com/1AmkGZwezO — Canal Extremadura (@cextremadura) February 23, 2020