Twee belangrijke artikelen over opmaat naar genocide in India

De NOS vindt een pogrom “botsingen”. In de Grote Openbaarheid in Nederland hoef je neits zinnigs meer te verwachten over India – bijvoorbeeld omdat De Media wel wat zien in Modi, net als de meeste gevestigde partijen.

Een linkdump, ouderwets bloggen:

The Newyorker.

En Arundhati Roy bij The Nation.

Roy woont in de VS, als lid van de oudste christelijke gemeenschap in India en om haar opvattingen zou permanent verblijf in India voor haar misschien niet meer veilig zijn.

Nog niet lang geleden was zij optimistischer over het verzet tegen Modi en RSS//BJP. Maar fascisering gaat met zevenmijlslaarzen.