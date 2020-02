Amerikaanse nazi’s gearresteerd voor het bedreigen van journalisten

De Amerikaanse politie heeft enkele leiders van de beruchte nazi-organisatie Atomwaffen Division (AWD) gearresteerd.

John Denton, een voormalige leider van AWD, werd gisteren in Montgomery, Texas opgepakt. Vier andere leden van de organisatie werden in Seattle gearresteerd. Ze worden verdacht van cyberstalking en het organiseren van een campagne waarbij journalisten en een lid van de Anti-Defamation League werden bestookt met dreigbrieven en posters voorzien van hakenkruizen en teksten als “Je daden hebben gevolgen” en “We houden je in de gaten”.

Atomwaffen Division is een internationaal terroristisch netwerk van neo-nazi’s. Ze is verantwoordelijk voor een aantal politieke moorden en terreuraanslagen. ADW komt voort uit het inmiddels verboden forum Iron March, waar slogans als “Vergas de Joden!” en “Rassenoorlog nu!” aan de orde van de dag waren.

AWD heeft weliswaar een hekel aan moslims, maar opmerkelijk genoeg niet aan gewelddadige jihadisten, wier methoden men bewondert. Dat ISIS korte metten maakt met homo’s kan ook al op instemming van AWD rekenen. Een van de oprichters van de organisatie, Arthur Adams, stapte in 2017 zelfs over naar wat hij betitelde als “salafistisch nationaal-socialisme”. Volgens hem kunnen nazi’s een voorbeeld nemen aan de wijze waarop een groep als ISIS de gemeenschap zuivert van onreine elementen als homo’s. Met Adams liep het overigens niet goed af: uiteindelijk knalde hij twee nazimaatjes met wie hij een woning deelde overhoop omdat ze zijn “geloof niet respecteerden”.

AWD is ook in Europa actief, o.a. in Duitsland (onder de naam AWD Deutschland) en in Groot-Brittannië (onder de naam Sonnenkrieg Division). De harde kern van AWD bestaat naar schatting uit zo’n 60 tot 80 mensen. Rond die kern beweegt zich een veel grotere groep “leerlingen”.

