Erelijst van profiteurs van Oeigoer-dwangarbeid, van Abercrombie en Fitch tot ZTE

China, de “werkplaats van de wereld”. De industrie van de zogenaamde ontwikkelde wereld is erheen verhuisd, want lage lonen, geen last van vakbonden of personeel met een grote bek.

Liefst dwangarbeid van mensen die blij mogen zijn dat ze niet fysiek uitgeroeid worden, zoals de Centraalaziatische islamitische Turkstaligen, de Oeigoer vooral.

Het Australian Strategic Policy Institute heeft onderzoek gedaan naar de dwangarbeid waaraan gedeporteerde Oeigoer worden blootgesteld.

In totaal heeft het onderzoek van ASPI 83 buitenlandse en Chinese maatschappijen vastgesteld die direct of indirect profiteren van het gebruik van Oeigoer arbeiders die onder een dwangarbeidprogramma naar elders zijn gevoerd. De lijst per 2019:

Abercrombie & Fitch

Acer,

Adidas,

Alstom,

Amazon,

Apple,

ASUS,

BAIC Motor,

BMW, Bombardier,

Bosch,

BYD,

Calvin Klein,

Candy,

Carter’s,

Cerruti 1881,

Changan Automobile,

Cisco,

CRRC,

Dell,

Electrolux,

Fila,

Founder Group,

GAC Group (automobiles),

Gap,

Geely Auto,

General Electric,

General Motors,

Google,

H&M,

Haier,

Hart Schaffner Marx,

Hisense,

Hitachi,

HP,

HTC,

Huawei,

iFlyTek,

Jack & Jones,

Jaguar,

Japan Display Inc.,

L.L.Bean,

Lacoste,

Land Rover,

Lenovo,

LG,

Li-Ning,

Mayor,

Meizu,

Mercedes-Benz,

MG,

Microsoft,

Mitsubishi,

Mitsumi,

Nike,

Nintendo,

Nokia,

The North Face,

Oculus,

Oppo,

Panasonic,

Polo Ralph Lauren,

Puma,

Roewe,

SAIC Motor,

Samsung,

SGMW,

Sharp,

Siemens,

Skechers,

Sony,

TDK,

Tommy Hilfiger,

Toshiba,

Tsinghua Tongfang,

Uniqlo,

Victoria’s Secret,

Vivo,

Volkswagen,

Xiaomi,

Zara,

Zegna,

ZTE.

Sommige merken hebben meer dan een fabriek.

Het rapport.