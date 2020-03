Macron wil zonder parlement zijn pensioenwet erdoor rammen

Een spoedzitting van de Franse regering over de verspreiding van het coronavirus, had een andere agenda: premier Edouard Philippe kondigde zaterdag na afloop ervan aan dat zijn regering art. 49.3 van de grondwet inroept. Daarmee maakt ze (voorlopig) een einde maakt aan het parlementair debat over de grote pensioenhervorming. 49.3 laat immers toe een wet zonder stemming door te voeren.

Premier Philippe zelf liep niet warm voor deze noodgreep. Hij en de parlementsleden van Macrons ‘La République en Marche’ (LRM) vrezen de reactie van de kiezer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Drie kwart van de Fransen vindt die ingreep met 49.3 ongepast, de regering wil daarmee een echt debat beletten over de invoering van een veralgemeend pensioenstelsel. Met die hervorming wil ze de bestaande pensioenrechten gevoelig afbouwen, voor deze en vooral de komende generaties.

– Lees verder bij de bron, Uitpers