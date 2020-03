Israel verwoest vier huizen, waarvan twee als straf, en ploegt land om of pikt het in

Israel heeft donderdag de huizen verwoest van twee mannen die gevangen zitten op verdenking dat zij op de één of andere manier medeplichtig zijn geweest bij het doden met behulp van een bom van de 17-jarige Israelische Rina Schnerb, in augustus verleden jaar bij de nederzetting Dolev. Haar vader en broer raakten daarbij gewond.

Het ging om de huizen van Walid Hanatshe en Yazam Maghames in respectievelijk Ramallah en het nabijgelegen Birzeit. Beide sloopacties leidden tot heftige botsingen tussen Palestijnen en het leger, zoals dat gewoonlijk bij dit soort gelegenheden het geval is. Yazam Maghames zou bij de planning van de bomaanslag betrokken zijn geweest en Hanatsheh zou lid zijn van een cel die er iets mee te maken had. Althans dat meent de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet.

Maghames’s huis werd tot de grond toe verwoest met bulldozers. Hanatshe’s huis was in een appartementencomplex en werd met de hand kapot gemaakt. Daarbij liep het gebouw en enkele andere appartementen schade op, zoals eveneens normaal is bij dit soort acties.

Het waren niet het enige op vernieling van Palestijnse eigendommen gerichte acties van de afgelopen dagen. Woensdag werden vijf dunam (een halve hectare) land omgeploegd van Ramzi Qaisiyyeh in Beit Jala. Ook in het noorden van de Jordaanvallei werd land omgeploegd, nadat herders die er vertoefden met hun kuddes waren weggejaagd.

In Beit Ummar, in het zuiden van de Westoever plaatsten kolonisten woensdag een hek rondom 12 dunam (1.2 hectare) land van Saqer Abu Ayyash. Het was beplant met amandelboompjes, druivenranken, olijfbomen en ”wilde” bomen. Abu Ayyash vecht al 20 jaar met behulp van zijn eigendomspapieren tegen overname van zijn land. De kolonisten haalden echter hun schouders op toen hij ze opnieuw toonde en zeiden dat hij maar naar de ”Burgerregering” (het militaire bestuur van de Westoever) moest gaan.

Ook verschenen op Abu’s blog.