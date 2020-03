Gerald Knaus over de huidige migratiecrisis: De Turken hebben alle reden om kwaad te zijn

De Oostenrijker Gerald Knaus stond aan de wieg van de EU-Turkijedeal, maar is onthutst over het Europese antimigratiebeleid. Europa wijst Turkije met de vinger, maar Knaus begrijpt die hypocrisie niet. ‘Turkije hield zich wel aan het akkoord en heeft alle reden om kwaad te zijn.’

Het citaat van EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen staat vetgedrukt in de krant: ‘Wij danken Griekenland omdat het ons schild is in deze tijden.’ Het legt de vinger op wat het publieke debat over de huidige migratiecrisis overheerst: ‘Europa wordt bedreigd.’

Aan de Turkse-Griekse grens is het oorlog. Op het front krijgt onze eerste grensbewaker, Griekenland, alle steun van de andere lidstaten van de Europese Unie. Zelfs al schiet die grensbewaker op echte mensen, die niet meer vragen dan bescherming.

