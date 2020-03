De achtste maart in México

In Latijns-Amerika stond de achtste maart in grote mate in het teken van de strijd tegen femi[ni]cidio, het vermoorden van vrouwen, en tegen geweld in ruimere zin. Hoe groot de mobilisatie is zagen we al in verband met Chili.

Over Mexico Stad zeggen De Autoriteiten dat er vijftig- tot tachtigduizend demonstranten waren. Het is altijd moeilijk te schatten hoeveel mensen er deelnemen aan een grote demonstratie, maar deze beelden duiden op toch wel meer, ze doen denken aan Santiago de Chile.

Mujeres de la Ciudad de México tomaron las calles este 8 de marzo. ¡Aquí puedes ver los detalles!#8M2020 pic.twitter.com/WOMijl8IGb — Regeneración Radio (@regeneracion_r) March 10, 2020

Ook hier, net als in Santiago, grof politiegeweld aan de grenzen van de demonstratie.

Hier – bij wijze van voorbeeld – een overzicht met beelden.

De aangepaste versie van het lied La Llorona – De huilende vrouw, een oud motief in de feministische derdegolfversie gewijd aan de praktijk van femicidio.