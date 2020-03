Corona verspreidt zich in Afrika

Het coronavirus verspreidt zich nu ook in Afrika, het continent waarvandaan tot nu toe nauwelijks meldingen kwamen. In elf landen is het virus vastgesteld, het meest recent in de Democratische Republiek Congo.

Het Congolese ministerie van Gezondheid meldde gisteren het eerste geval van Covid-19. Bronnen geven verschillende informatie over de nationaliteit van het slachtoffer. Volgens diverse media gaat het om een Belg, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt over een “Congolese burger die recentelijk is teruggekeerd uit zijn woning in Frankrijk.”

Ebola

Congo is een van de elf landen in Afrika die nu gevallen van Covid-19 bevestigd hebben. De andere landen zijn Algerije, Burkina Faso, Kameroen, Egypte, Marokko, Nigeria, Zuid-Afrika, Senegal, Togo en Tunesië.

Het land lijkt net een grootschalige uitbraak van ebola onder controle te hebben. In DRC werden in de afgelopen 21 dagen geen nieuwe gevallen bevestigd, zegt de WHO.

“Het is triest dat net nu de ebola-epidemie onder controle lijkt, een nieuw virus de gezondheid van de Congolese burgers bedreigt”, zegt Matshidiso Moeti, regiodirecteur van de WHO in Afrika. “Maar sommige maatregelen die genomen zijn om de ebola-epidemie in te dammen, kunnen ook helpen bij Covid-19.”

Testkits

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al technische en materiële ondersteuning aangeboden aan Afrika, nadat Covid-19 was uitgeroepen tot een internationale gezondheidsdreiging. Er zijn onder meer testkits geleverd aan het Nationale Instituut voor Biomedisch Onderzoek (INRB) in Kinshasa en andere nationale laboratoria.

Negenendertig laboratoria in Afrika kunnen nu testen op Covid-19. Ook stuurde de WHO een beschermende uitrusting voor gezondheidswerkers, thermometers en andere benodigdheden voor screening en afhandeling van verdachte gevallen op luchthavens en bij andere grensposten.

– Bericht van De Wereld Morgen/IPS