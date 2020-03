Covid-19: Evacuatie uit overvolle, onhygiënische Griekse kampen urgenter dan ooit

De afschuwelijke en onhygiënische levensomstandigheden in de overvolle kampen op de Griekse eilanden zorgen voor de perfecte omstandigheden voor een COVID-19-uitbraak, waarschuwt Artsen Zonder Grenzen.

Door het gebrek aan degelijke sanitaire voorzieningen en door de zeer beperkte medische zorg, is het risico dat het virus zich onder de bewoners van de kampen verspreidt extreem hoog als ze eenmaal zijn blootgesteld. Nu de eerste coronapatiënt is bevestigd op Lesbos, een Griekse burger, is de evacuatie van de kampen urgenter dan ooit.

“In sommige delen van het kamp in Moria is er maar één waterkraan voor 1.300 mensen en geen zeep beschikbaar. Gezinnen van vijf of zes personen moeten in ruimtes van niet groter dan 3 vierkante meter slapen. Dat betekent dat de aanbevolen maatregelen zoals frequent de handen wassen en sociale afstand nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen, gewoonweg onmogelijk zijn”, legt dokter Hilde Vochten uit, medisch coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Griekenland.

Overal ter wereld annuleren regeringen evenementen en verbieden ze grote bijeenkomsten, maar op in de Griekse kampen hebben de mensen geen andere keuze dan heel dicht bij elkaar te leven. Hun gezondheid is in gevaar. COVID-19 is de laatste in de rij van bedreigingen voor deze mensen, die kwetsbaarder zijn dan de rest van de bevolking door de situatie waarin ze leven.

“We staan in contact met de Nationale Volksgezondheidsorganisatie om acties te coördineren, zoals het geven van gezondheidsinformatie en casemanagement voor zowel eilandbewoners als asielzoekers”, voegt Vochten eraan toe. “Maar we moeten realistisch zijn: het zou onmogelijk zijn om een uitbraak in settings als op de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos in te dammen. Tot op vandaag hebben we nog geen geloofwaardig noodplan gezien om de mensen die daar wonen te beschermen en te behandelen in geval van een uitbraak”.

Van de gezondheidsautoriteiten wordt een plan verwacht met maatregelen voor infectiepreventie en -bestrijding, gezondheidsbevordering, snelle identificatie van patiënten, isolatie, beheer van milde gevallen en de behandeling van ernstige en kritieke gevallen.

Nu geen van deze maatregelen zijn genomen, is de evacuatie van de kampen op de Griekse eilanden urgenter dan ooit. Momenteel zitten zo’n 42.000 asielzoekers vast op de vijf hotspots op de Griekse eilanden. De Griekse regering en de lidstaten van de EU moeten zo snel mogelijk optreden en de meeste asielzoekers naar passende huisvesting overbrengen voor het te laat is.

– Artsen Zonder Grenzen via De Wereld Morgen