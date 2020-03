Regering Trump probeert exclusieve rechten op Coronavaccin te verkrijgen

Afgezien van het feit dat Donald Trump een volslagen incompetente, niets-wetende en empathieloze oranje zak reuzel is – hetgeen afgelopen week weer eens ten overvloede door hem gedemonstreerd werd – moeten we vooral niet vergeten dat hij daarnaast ook volstrekt kwaadaardig is. Weerzinwekkend als deze combinatie van eigenschappen al zijn mag, begint het nu ook ronduit een gevaar te vormen voor het welzijn van mensen binnen en buiten de Verenigde Staten. Nu vormde dat land in het algemeen al vele decennia zo’n gevaar, maar in het hieronder beschreven geval is het een specifiek gevolg van het walgelijke karakter van de huidige bewoner van het Witte Huis.

Er zijn namelijk berichten omtrent plannen die Trump zou hebben om de rechten op een vaccin tegen het Coronavirus dat door het Duitse bedrijf CureVac ontwikkeld wordt exclusief voor de Verenigde Staten te verkrijgen. Daarnaast zou geprobeerd worden medewerkers van het bedrijf naar de Verenigde Staten weg te kopen.

Dit is dus een rechtstreekse poging van de regering Trump om voordeel te halen uit een globale gezondheidscrisis die bovendien ten koste zou gaan van andere landen, onder welke landen die verondersteld worden bevriende naties van de VS te zijn.

De Duitse regering probeert dit in elk geval te verhinderen, ook al omdat een Duitse overheidsinstelling, het Paul Ehrlichmanninsitituut, er tevens in geïnvesteerd heeft.

Update: dit bericht is inmiddels bevestigd door de Duitse regering: