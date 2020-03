Coronavirus leidt tot stakingen in Italië

De coronavirus-epidemie heeft geleid tot stakingen over het gehele land, van scheepsbouwers in Ligurië in het noorden tot staalarbeiders in Apulië in het zuiden, waardoor de regering in onderhandeling moest met vakbondsleiders.

Terwijl regeringen over geheel Europa werknemers oproepen thuis te werken zijn er veel Italiaanse werkers (en uiteraard elders – red.) wier banen alleen uitgevoerd kunnen worden in supermarkten, fabrieken, havens en staalfabrieken.

Spontane stakingen zijn donderdag begonnen en breiden zich nu snel uit over Italië, waarbij werkers bezorgd zijn dat werkgevers geen waarborgen bieden tegen de verspreiding van het virus.

Vrijdag heeft premier Giuseppe Conte een videoconferentie gehouden met de gezondheids-, economische zaken-, arbeid- en economische ontwikkelingsministers om tussen beide zijden te bemiddelen.

Na achttien uur onderhandelen hebben vakbonden en werkgevers een veiligheidsprotocol getekend.

“Voor het bestwil van het land, ter bescherming van de gezondheid van werkers – Italië komt niet tot stilstand,” twiette premier Conte.

