Explosieve stijging aantal slachtoffers in Italië

In Italië zijn vandaag 475 mensen die besmet waren met het coronavirusoverleden. Er zijn ruim 4200 nieuwe besmettingen. Alleen al in Lombardije zijn vandaag 319 mensen overleden. De gouverneur van Lombardije dreigt de zaak volledig op slot te gooien als mensen niet uit vrije wil thuisblijven. Staatje via @mousmar.

In de cijfers staan ruim 35.000 besmettingen. Dat zijn de BEKENDE besmettingen. Het echte getal ligt naar alle waarschijnlijkheid veel hoger. — Mustafa Marghadi (@mousmar) March 18, 2020



