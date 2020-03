Israël: de eerste openlijke coronacoup

De uitzonderingsstaat is al regel en de coronacrisis vergroot de kans op verdere uitbouw van de totalitaire noodtoestandstaat.

In Israël heeft de voorzitter van het parlement het parlement zelf naar huis gestuurd. Niet geheel verrassend is deze Yuli Edelstein een partijgenoot van Netanjahoe. Ook rechtbanken zijn al dan niet zogenaamd vanwege de coronacrisis voorlopig opgeschort, net een dag voordat het proces wegens corruptie tegen Netanjahoe voortgezet zou worden – hoe handig.

De geheime dienst mag inmiddels iedereen in de gaten houden in het kader van de coronavirusbestrijding. Het gehele beeld is dat van een staatsgreep op een ogenblik waarop een Netanjahoeloze regering in de maak leek.

En we weten inmiddels allen dat we niet weten hoe lang dit gaat duren.