Nieuwe secretaris generaal van UNRWA

De hulporganisatie voor de Palestijnen van de Verenigde Naties UNRWA,heeft een nieuwe baas. VN-secretaris generaal Guterres heeft na overleg met de organisatie de Zwitser Philippe Lazzarini benoemd.

Met de benoeming komt een einde aan een periode van enkele maanden waarin UNRWA werd bestuurd door een interim bestuurder, Christian Saunders. Saunders volgde in november Pierre Krähenbühl op,die het veld moest ruimen na klachten van wanbestuur.

Lazzarini heeft een carrière van 30 jaar achter de rug voornamelijk in de VN en het Rode Kruis.Hij kwam in 2003 bij de VN werken. Het laatst was hij coordinator van de humanitaire hulpverlening in Libanon.

