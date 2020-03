Coronacrisis duwt 35 miljoen Latijns-Amerikanen in armoede

De Latijns-Amerikaanse economie zal dit jaar met ten minste 1,8 procent krimpen als gevolg van de pandemie door het coronavirus. De werkloosheid zal toenemen. De VN verwachten dat er 35 miljoen mensen in armoede zullen belanden.

Latijns-Amerika en de Caraïben zullen niet ontsnappen aan de impact van de pandemie op haar markten, bevoorrading, toerisme en investeringen, zegt Alicia Bárcena, uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (Cepal), een VN-instantie.

Vorig jaar groeide de economie in de regio met amper 0,1 procent, voor dit jaar was een groei van 1,3 procent vooropgesteld. “Maar net als in andere opkomende regio’s zal dat negatief worden beïnvloed doordat de ziekte de openbare gezondheid in gevaar brengt.”

