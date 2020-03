Corona: het kan erger dan Trump

Het moment dat je denkt dat zelfs Trump nog meevalt is daar. Volgens de (uiteraard extreemrechtse) Braziliaanse president Jair Bolsonaro is het coronavirus een truc van de media en zijn politieke tegenstanders om hém in verlegenheid te brengen.

Latijns-Amerika gaat waarschijnlijk hard getroffen worden door de coronacrisis, wat voor veel van Bolsonaro’s collega’s aanleiding is de (soms harde) maatregelen te nemen die we inmiddels ook in Europa kennen. Bolsonaro weigert dat tot op heden, Volgens Jair is het allemaal maar hysterie en is het coronavirus niet erger dan een licht griepje. Dat er inmiddels wereldwijd iets van 15.000 mensen overleden zijn is voor de Braziliaanse president een detail waar hij luchtig overheen stapt.

De gouverneurs van São Paulo en Rio de Janeiro hebben inmiddels op eigen houtje quarantainemaatregelen getroffen. Tot grote woede van Bolsonaro die hen ervan beschuldigt fakenews te verspreiden om zijn regime te ondermijnen: “het volk zal er gauw achter komen dat ze met betrekking tot het coronavirus bedrogen zijn door deze gouverneurs en een groot deel van de media”.

Onder druk van het parlement en de straat heeft Bolsonaro inmiddels een aantal maatregelen getroffen. Vluchten naar risicolanden zijn stilgelegd en de grenzen zijn deels gesloten. Van harte is dat niet gegaan: nog vorige week nam Bolsonaro deel aan protesten tegen de maatregelen die het parlement zijn regering dwong te nemen. Dat leidde ertoe dat zelfs een flink aantal partijgenoten hem in de steek liet.

Het Braziliaanse gezondheidsstelsel is absoluut niet berekend op een epidemie van deze omvang. Mocht Brazilië even hard getroffen worden als Italië – een land met één van de beste gezondheidsstelsels ter wereld – dan is het leed niet te overzien.

Uitgelichte afbeelding: Brasília – DF, 12/03/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro e o Presidente da República do Paraguai, Mario Abdo Benítez após Declaração à imprensa.

Foto: Alan Santos/PR