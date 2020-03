Italië: oproep door zorgpersoneel tot deelname aan algemene staking bij overige productie

“We vragen u om in staking te gaan”: 400 verpleegkundigen dringen er bij de Italianen op aan om de oproep van basisvakbond USB voor een algemene staking te volgen.

“Doe het voor ons”: in Italië riepen vierhonderd verpleegkundigen op tot deelname aan de algemene staking op woensdag 25 maart. Deze oproep tot een algemene staking, geïnitieerd door de Unione Sindacale Di Base (Unie van basisvakbonden), een klassevakbond en aangesloten bij de World Federation of Trade Unions, heeft een duidelijk doel: de regering dwingen om alle fabrieken en niet-essentiële diensten te sluiten.

De verpleegkundigen, die symbolisch deelnemen aan de staking van 25 maart door tijdens hun dienst een stakingsactie van één minuut te houden, leggen uit dat “wij, de arbeiders, alleen in de frontlinie stonden om de noodsituatie op het gebied van gezondheid te bestrijden. Zonder adequate veiligheidsvoorzieningen… worden we met duizenden tegelijk ziek en worden we paradoxaal genoeg zelf een bron van infectie.”

“Alle rechten zijn opgeschort, pauze, vakantie, verlof, staking. [We zijn] helden of engelen als we in stilte lijden, [en we worden] bedreigd met onderdrukking en ontslag als we proberen ons hoofd op te heffen of de loopgraaf te verlaten. De Covid-19-crisis benadrukt de ontmanteling van de Nationale Gezondheidsdienst”, vervolgde de oproep.

De oproep van deze 400 verpleegkundigen onderstreepte ook de dwingende noodzaak om alle niet-essentiële productieactiviteiten te sluiten, zodat miljoenen werknemers niet langer gedwongen worden zich in transportmiddelen te proppen om fabrieken, magazijnen, supermarkten en diensten draaiende te houden zonder aan de meest elementaire veiligheidsregels te voldoen, wat de verspreiding van het virus in de hand werkt.

“Het is tijd om te gaan staken. Gezondheid en veiligheid voorop! Hoewel onze [deelname] aan de staking slechts symbolisch is – een minuut bij de rotatie tussen oproepkrachten tussen 13.30 en 14.30 uur – vragen wij u om te staken. Staak ook voor ons. We willen geen engelen of helden zijn, we zijn gezondheidswerkers. ”

Zowel in Frankrijk als in Italië spelen de werkgevers de kaart van de dubbelzinnigheid om de productie niet te stoppen.

Zowel in Frankrijk als in Italië bevordert de burgerlijke pers de nationale consensus en de heilige eenheid. Het zal iedereen zijn opgevallen dat de informatie die deze media, die in de handen zijn van miljardairs en grote nationale en internationale bedrijven, hebben gedistilleerd over de situatie in Italië bijna nooit oog hebben voor de krachtige sociale strijd die het schiereiland sinds het begin van de coronaviruscrisis in beroering heeft gebracht.

Zo werden er in het weekend aankondigingen gedaan over de stopzetting van de niet-essentiële productie in Italië. Men hoeft echter alleen maar te kijken naar de communiqués van verschillende grote vakbonden in Italië om te beseffen dat Confindustria (het Italiaanse VNO-NCW) niet van plan is de maatregelen van de regering na te volgen, met de stilzwijgende medeplichtigheid van dezelfde regering.

In reactie op dit dubbelspel hebben verschillende vakbonden, waaronder het CGIL, de regering gewaarschuwd en er bij de werknemers op aangedrongen om zich voor te bereiden op een grootschalige algemene staking. Van haar kant handhaaft Unione Sindacale Di Base haar oproep tot een algemene staking op woensdag 25 maart.

– Overgenomen van GlobalInfo