Amerikaan overlijdt na het innemen van door Trump aanbevolen ‘geneesmiddel’ tegen corona

Een man uit de omgeving van de stad Phoenix (Arizona) is overleden nadat hij chloroquine fosfaat had geslikt. Chloroquine fosfaat is een reinigingsmiddel dat o.a. gebruikt wordt om aquaria schoon te maken. In kleine hoeveelheden wordt het gebruikt in het malariamedicijn chloroquine. Chloroquine werd door Trump onlangs aangeprezen als een geneesmiddel tegen het coronavirus, uiteraard ten onrechte.

De man slikte het reinigingingsmiddel samen met zijn vrouw. Binnen een half uur werden beide mensen doodziek. De vrouw overleefde dit medische experiment, de man niet.

De vrouw is nu in elk geval genezen van haar bewondering voor Trump: “Neem niks. Geloof niets. Geloof niets van wat de president en zijn mensen zeggen…bel je arts“.

Trump prees chloroquine vorige week aan als een revolutionair nieuw geneesmiddel tegen het coronavirus. Volgens Drumpf had de Food and Drug Administration (FDA) het middel vrijgegeven om mensen die besmet zijn met het virus te behandelen. De FDA haastte zich dat te ontkennen, maar toen was het al te laat. In feite bevindt het middel zich nog in de testfase.

Om Apotheek.nl te citeren: “Chloroquine helpt misschien tegen het coronavirus. Maar dit is nog niet zeker. Er wordt verder onderzoek gedaan om duidelijk te krijgen of dit echt zo is. Artsen geven chloroquine in sommige situaties aan mensen met corona die heel erg ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. Als chloroquine werkt, dan worden deze mensen minder ernstig ziek. Maar het is geen oplossing tegen de verspreiding van het virus. Het zorgt er dus niet voor dat je het virus niet kunt krijgen”.

Mocht je zelfmedicatie overwegen (lijkt me niet slim, maar het is jouw lijf), zorg er dan in elk geval voor dat je een medicijn slikt, niet een middel om de leefomgeving van guppies te reinigen.