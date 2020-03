Gantz zwicht en maakt ruimte voor een nieuwe regering-Netanyahu, zijn partij splijt in tweeën

De crisis in het functioneren van het Israelische parlement, nadat de Lilud-parlementsvoorzitter Edelstein weigerde te laten stemmen over zijn opvolging, is opgelost. Met een verrassend gebaar stelde de leider van de Blauw Witpartij, Benny Gantz, zich donderdagmiddag kandidaat voor de voorzittersfunctie. Hij werd gekozen met 73 stemmen voor en 18 tegen.

Gantz verrassende stap had twee verrassende gevolgen. Een is dat hij hiermee de weg vrijmaakte voor de vorming van een kabinet van nationale eenheid met – opnieuw – Benjamin Netanyahu als premier. Netanyahu had hiervoor de afgelopen ruime week stevig op aangedrongen, waarbij hij zichzelf etaleerde als de man die Israel nodig heeft om de corona-crisis het hoofd te kunnen bieden. Netanyahu zal 1,5 jaar aanblijven, waarna een wisseling van de wacht volgt en Gantz het mogelijk zou kunnen overnemen.

Het tweede gevolg is dat de partij Blauw Wit, die een coalitie was van Yair Lapid’s Yesh Atid partj met Gantz en twee andere generaals, Gabi Askenazy en Moshe Yaalon, in tweeën is gespleten. Gantz die tijdens de verkiezingen campagne voerde als de leider van een partij die eindelijk Netanyahu uit zijn zetel zou kunnen verdrijven, is daarop nu dus teruggekomen. Kennelijk is hij gezwicht voor de druk. Hij wilde duidelijk niet de geschiedenis ingaan als de man die onder de corona-dreiging een nationale coalitie verhinderde. Zijn medepartijleiders Yair Lapid en Moshe Yaalon gingen daarin echter niet mee. Beiden lieten zich met hun aanhang registreren als een onafhankelijke factie in het parlement.

Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de drie aanklachten tegen Netanyahu. Blauw Wit had aanvankelijk een plan om een wetsvoorstel in stemming te brengen dat het onmogelijk zou maken dat iemand die terecht moet staan in een rechtszaak, een regering zou leiden. Dat plan is na Gantz’ stap eveneens van de baan.

De nog te vormen nieuwe nationale regering wordt ook gesteund door de rechtse partij van Naftali Bennett en de religieuze partijen. Blauw Wit krijgt onder meer de portefeuilles van Defensie en Justitie.

Aan de verkiezing van een nieuwe voorzitter van het parlement gingen twee interventies van het Israelische hooggerechtshof vooraf tegen het besluit van de vorige voorzitter, Juli Edelstein, die de stemming over zijn opvolging verdaagde tot volgende week. Het hooggerechtshof gaf hem de opdracht alsnog een stemming toe te laten. Edelstein, die dwars lag om zijn baas, Netanyahu, meer tijd te gunnen en eventueel backing te kunnen geven, trad daarna af, in een tweede poging om tijd te rekken. Zonder voorzitter kon er namelijk evenmin worden gestemd. De hoge raad kwam daarop opnieuw bijeen en wees een interim-voorzitter aan, Amir Peretz, de leider van de Arbeidspartij. Donderdag aan het eind van de middag kon het parlement daarop een besluit nemen.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist